Son dakika haber... Metin Topuz'un FETÖ davasının görülmesine devam ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Metin Topuz'un FETÖ davasının görülmesine devam ediliyor

Son dakika haberi... FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına devam ediliyor.

Son dakika haber... Metin Topuz'un FETÖ davasının görülmesine devam ediliyor
11.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:10

FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına devam ediliyor. Topuz savunmasında FETÖ ile hiçbir irtibatı olmadığını söylerken mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari savcı Zekeriya Öz ve bazı polis müdürleri ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un davasının görülmesine devam ediliyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Metin Topuz hazır edildi. Sanık Topuz duruşmaya maskeli ve eldivenli şekilde katıldı. Duruşmaya, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile Topuz'un ailesi izleyici olarak katıldı. Duruşmaya cezaevi görevlilerinin resmi kıyafetlerinin üzerine beyaz tulum giydikleri gözlendi.

EGEMEN BAĞIŞ VE ZAFER ÇAĞLAYAN KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Mahkeme başkanı, Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Zafer Çağlayan'ın katılma talepleri olduğunu söyledi. Duruşma savcısı ise, İtalya'da yaşayan tanık Feyyaz Öztürk'e ulaşılamaması nedeniyle dinlenilmesinden vazgeçilmesini talep etti. Söz verilen sanık avukatları ise katılma taleplerinin reddedilmesini istedi ve tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmesini talep etti.

"FETÖ ÖRGÜTÜNÜN HİÇBİR KURUM VE KURULUŞU İLE HİÇBİR İRTİBATIM OLMAMIŞTIR"

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Metin Topuz, "Sözde tanık ifadeleriyle bu kez de silahlı terör örgütü üyeliği ile cezalandırılmam isteniyor. Oysaki dosyadaki belgeler ve tanık ifadeleri suçsuzluğumu göstermiştir. FETÖ örgütünün hiçbir kurum ve kuruluşu ile hiçbir irtibatım olmamıştır. Bylock, Eagle. Kakao talk gibi programları kullanmadığım bilirkişi raporlarıyla sabittir" dedi.

"GÖREVİMİ YERİNE GETİRİRKEN KİMLERİN HAİN OLACAĞINI TESPİT ETMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR

Makam sahibi görevlilerin yasa dışı faaliyette olduğunu bilmesinin mümkün olmadığını da söyleyen sanık Topuz "DEA'daki (Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) amirlerimin emri olmadan hiçbir yurt dışı seyahate katılmam mümkün değildir. Zekeriya Öz ile doğrudan hiçbir irtibatım tespit edilmemiştir. Tek başıma emniyetin hiçbir birimine çat kapı gidemeyiz. Bana verilen talimat üzerine randevu alırım. Tamamen DEA'daki görevim çerçevesinde amirlerinin talimatı ve gözetiminde suçun önlenmesi amacıyla yapıldığı o dönemde 309 kolluk görevlisiyle binlerce görüşme yapılmıştır. Türk ve Amerikan emniyet birimleriyle iletişimi sağlamak üzere görevimi yerine getirirken kimlerin hain olacağını tespit etmem mümkün değildir. Biz muhatap makamına kim atanırsa onunla görüşürüz. Bunu seçme imkanımız yok veya onun suçlarını inceleme şansımız yok" şeklinde konuştu.

"BERAATIMI İSTERİM"

Topuz ayrıca hiçbir suç işlemediğini de söyleyerek "FETÖ ile hiçbir irtibatım yoktur. Bunlara ait okulların kursların kapısından önünden bile geçmedim. Üzerime atılı mesnetsiz suçlamalar benim ve ailem için onur kırıcıdır. 990 gündür tutukluyum aileme ve özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Hakkındaki tüm suçlardan beraatımı isterim" şeklinde savunma yaptı.

Sanık Topuz'un savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıklamak üzere duruşmaya 45 dakika ara verdi.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir Haber
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Haber
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit...
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
Nadir görülen 'geyik böceği' Türkiye'de görüntülendi
Nadir görülen "geyik böceği" Türkiye'de görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Türkiye'nin öncü kargo şirketinden heyecanlandıran hamle! Vatandaş patron olacak
Türkiye'nin öncü kargo şirketinden heyecanlandıran hamle! Vatandaş patron olacak
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
'Meltem' karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
İşte Bakan Koca'nın 'Vakalarda kısmi artış var' dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Şahan Gökbakar Rafet El Roman
Spor Okan Buruk Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bakan Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Metin Topuz'un FETÖ davasının görülmesine devam ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 14:11:31. #1.14#
title