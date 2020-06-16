Son dakika haber... Meteorolojiden uyarı: 1 hafta daha yağışlar devam edecek
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Son dakika haber... Meteorolojiden uyarı: 1 hafta daha yağışlar devam edecek

Son dakika haberi... METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki 1 hafta daha yağışların devam edeceğini belirterek, "Salı ve çarşamba günkü yağışlar göreceli olarak biraz daha hafif olacak.

Son dakika haber... Meteorolojiden uyarı: 1 hafta daha yağışlar devam edecek
16.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:18

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki 1 hafta daha yağışların devam edeceğini belirterek, "Salı ve çarşamba günkü yağışlar göreceli olarak biraz daha hafif olacak. Ancak perşembeden pazara kadar olan yağışlar biraz daha orta kuvvette olacak ve zaman zaman kuvvetli yağışlarda görebiliriz" dedi.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, geçtiğimiz hafta kuzey ve iç kesimler ağırlıklı olmak üzere hemen hemen tüm yurtta yağışların etkili olduğunu belirterek, bu hafta da buna benzer bir havanın görüleceğini söyledi. Hava Tahmini Uzman Çelik, "Yine özellikle kuzey ve iç kesimlerimizde zaman zaman kuvvetli yağışlar olacak. Yurdun büyük bölümünde Güney Ege kıyıları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu haricinde hemen hemen tüm yurt aralıklarla yağış alacak diyebiliriz. Salı ve çarşamba günkü yağışlar göreceli olarak biraz daha hafif olacak, kuvvetli bir yağış beklentimiz yok. Ancak perşembeden pazara kadar olan yağışlar biraz daha orta kuvvette olacak ve zaman zaman kuvvetli yağışlar da görebiliriz. Özellikle Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda biraz daha kuvvetli yağışlar görebiliriz" dedi.'1 HAFTA DAHA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK'Çelik, mayıs ayının ortalarında Türkiye'nin güney batı kesimlerinde mevsim normallerinin 10-12 dereceler üzerinde sıcaklıkların görüldüğünü, daha sonra ise yağışlı bir periyoda girildiğini hatırlattı. Çelik, "Önümüzdeki 1 hafta daha bu yağışların devam edeceğini öngörüyoruz. Yüksek sıcaklıklardan sonra havanın biraz daha serinlemesiyle ve yağışların da görülmesiyle birlikte 'acaba bu yağışlar devam edecek mi, ekstrem bir durum mu' gibi algı oluştu. Ancak şu anda yağış olsun, sıcaklık olsun ekstrem bir durum görünmüyor" ifadelerini kullandı.'SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE'

Hava Tahmin Uzmanı Çelik, yurt genelinde mevsim normallerine yakın bir sıcaklığın olduğunu ve bir hafta boyunca da bu sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin olmayacağını ifade ederek, "Üç büyük şehrimizin sıcaklıklarına bakarsak İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 27-28 derecelerde, Ankara'da 24-27 dereceler civarında seyredecek, İzmir'de de 30-32 dereceler civarında hafta boyunca en yüksek sıcaklıkları göreceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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