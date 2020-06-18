Son dakika haber! Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'ne yıldırım düştü Son dakika habere göre Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'ne yıldırım düştü Yağışın etkisini gösterdiği Anadolu Yakası'nda bulunan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'ne yıldırım düştü.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'ne yıldırım düştü

İSTANBUL - Yağışın etkisini gösterdiği Anadolu Yakası'nda bulunan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'ne yıldırım düştü. Misafirhanenin çatı katına düşen yıldırım paniğe neden oldu. Yıldırımın düşmesiyle birlikte otomatik söndürmesi sistemleri devreye girerek yangın paniği alarmı verdi.

Olay saat 13.30 sıralarında Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nde bulunan misafirhanenin çatı katına Yıldırım düşmesiyle meydana geldi. Misafirhanenin çatı katına düşen yıldırım kısa süreli paniği neden oldu. Çatı katına düşen yıldırım meteoroloji bölge Müdürlüğünde yangın alarmı vererek kısa süreli panik yarattı. Alarm ve ihbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yıldırımın düşmesiyle yangının oluşmaması olası bir faciayı önledi.

Kaynak: İHA