Son dakika haber! Metal fabrikasında yangın; İkisi itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haber! Metal fabrikasında yangın; İkisi itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi

28.01.2021 11:54 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:01
Son dakika haber! Metal fabrikasında yangın; İkisi itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberleri: KÜTAHYA'da 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde, metal fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

KÜTAHYA'da 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde, metal fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında, 2'si itfaiye eri 4 kişi yoğun dumandan etkilendi.

Kütahya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nin 6'ncı Caddesi'nde bulunan metal fabrikasında saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada yağ tanklarının bulunduğu alanda alevleri fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen 2'si itfaiye eri 4 kişi, ayakta tedavi edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber! Metal fabrikasında yangın; İkisi itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Metal fabrikasında yangın; İkisi itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Metal fabrikasında yangın; İkisi itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Metal fabrikasında yangın; İkisi itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Metal fabrikasında yangın; İkisi itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Metal fabrikasında yangın; İkisi itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Metal fabrikasında yangın; İkisi itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Metal fabrikasında yangın; İkisi itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Metal fabrikasında yangın; İkisi itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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