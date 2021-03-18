Son dakika haber: Mesut Urgancılar, TOFAŞ maçının lehlerine tescilini bekliyor Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Mesut Urgancılar, TOFAŞ maçının lehlerine tescilini bekliyor Açıklaması

18.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:44
Son dakika haber: Mesut Urgancılar, TOFAŞ maçının lehlerine tescilini bekliyor Açıklaması

Son dakika spor haberi... Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Beşiktaş Icrypex'in ING Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ ile oynadığı ve 89-86 mağlup olduğu maçta kural hatası olduğu yönünde Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) yaptıkları başvuruda lehte karar beklediklerini söyledi.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Beşiktaş Icrypex'in ING Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ ile oynadığı ve 89-86 mağlup olduğu maçta kural hatası olduğu yönünde Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) yaptıkları başvuruda lehte karar beklediklerini söyledi.

Yazılı bir açıklama yayımlayan Mesut Urgancılar, "TOFAŞ maçının lehimize tescil edilmesini bekliyoruz. Maçın başhakemi yetki aşımıyla açık bir kural hatası yaptı. TBF'nin talimatlara uygun olarak maçı lehimize tescil edip, adaleti sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Maçın tekrar oynanması kararını kabul etmeyeceklerini kaydeden Urgancılar, "Her biri ayrı milli servet olan sporcularımızın alın teri dökerek elde ettikleri haklı galibiyetin, basketbol tarihinde örneği olmayan bir uygulama ile ellerinden alınmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Icrypex, TOFAŞ ile yaptığı maçta siyah-beyazlı oyuncu Ercan Osmani ile üç sayılık basket bularak 89-88 öne geçmesine rağmen, pozisyonu tekrar izleyen hakem heyeti, oyuncunun çizgiye bastığı ve topun dışarıda olduğu gerekçesiyle basketi iptal etmişti. TOFAŞ son 2 saniyede faul atışlarından bulduğu tek sayıyla sahadan 89-86 galip ayrılırken, siyah-beyaz kulüp de "kural hatası" gerekçesiyle TBF'ye başvurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Deniz Çakır Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Mesut Urgancılar, TOFAŞ maçının lehlerine tescilini bekliyor Açıklaması - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 15:51:30. #1.14#
title