Son dakika haber: Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde çalışmalar yoğunlaştı

Son dakika haber: Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde çalışmalar yoğunlaştı Bugüne kadar 13 bin metreküp beton döküldü Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde Çaltılıdere Mahallesinde hayata geçirilen İzmir'in tek Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinde çalışmalar hızla ilerliyor.

Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde çalışmalar yoğunlaştı

Bugüne kadar 13 bin metreküp beton döküldü

İZMİR - Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde Çaltılıdere Mahallesinde hayata geçirilen İzmir'in tek Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinde çalışmalar hızla ilerliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesindeki inşaat çalışmaları Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrol ve koordinesinde yürütülüyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın "2019-2024 Aliağa Gelişim Vizyonu" çerçevesinde projelendirilerek Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde başlatılan hastane yatırımı tamamlandığında bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacak.

Bin 500 ton demir, 13 bin metreküp beton ve 15 bin metrekare kalıp işçiliği

İnşaat sahasında çalışmaların gece gündüz yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Aliağa Belediyesi Fen İşleri Mimarı Burcu Gültay Serezli, "Hastanemizin temel yalıtımlarını ve demir döşemesini tamamladık. A blok üçüncü bodrum kat ve C blok üçüncü bodrum kat kolon perde tabliyeleri tamamlandı. C blok ikinci bodrum kat kolon perdeleri ve A blok kolon perde betonları devam ediyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda bin 500 ton demir, 13 bin metreküp beton ve 15 bin metrekare kalıp işçiliği yapıldı" dedi.

Türkiye'de önemli bir merkez olacak

Sadece Aliağa'nın değil bölgenin sağlık alanında ihtiyaçlarına cevap verecek olan 201 yatak kapasiteli modern hastane, 52 bin 464 metrekare kapalı alana sahip olacak. Hastanede Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen standartlarda tam donanımlı acil servis ve destek ünitelerine kadar çeşitli birimler bulunuyor. Mikro cerrahi ve yanık ünitesi gibi birimleri de barındıracak olan hastane hizmete girdiğinde hastalıklara tanı konulması açısından da ülke genelinde önemli bir merkez olacak. Hızla devam eden hastanenin 2022 yılı içerisinde hizmete girmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı