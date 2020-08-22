Son dakika haber... Mesire alanı alevlere teslim oldu
Son dakika haberleri: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan mesire alanında yangın çıktı.
22.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:17
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan mesire alanında yangın çıktı. Ekipler, sıcak hava ve rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle Kırıkhan Mesire Alanında başlayan yangın, sıcak hava ve rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbar verirken, çevredekiler ve hastane personeli kendi çabaları ile alevlere müdahale etti.
2 helikopterinde havalandığı yangında, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - HATAY
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA