Son dakika haber! Merzifon Ülkü Ocağı, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttı
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Son dakika haber! Merzifon Ülkü Ocağı, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttı

16.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:19
Son dakika haber! Merzifon Ülkü Ocağı, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttı

Son dakika haberler... Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtıldı.

Merzifon Ülkü Ocağı Başkanı Hasan İnce, gazetecilere, hayırsever vatandaşların desteğiyle aldıkları tabletleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi.

Yüz yüze eğitime katılamayarak uzaktan eğitim gören öğrencilerin eğitimlerine destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren İnce, "Gençlerimizi geleceğe çok daha iyi hazırlamak, onlara en iyi, en gelişmiş imkanları sunmak bizlerin en temel görevidir. Ülkü Ocakları her zaman öğrencilerimizin ve Türk gençliğinin yanındadır. Bu misyonla hareket eden Merzifon Ülkü Ocakları olarak, dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim programını takip edemeyen ihtiyaç sahibi ailelerimize çok kıymetli bir büyüğümüzün emaneti tabletlerimizi teslim ettik. Böylelikle Ülkü Ocaklarının bir eğitim yuvası olduğunu, eğitim ve öğretime ne kadar önem verdiğini herkese hatırlamak istedik." ifadelerini kullandı.

İnce, yüz yüze eğitime katılamayarak uzaktan eğitim gören öğrencilerin eğitimlerine destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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