Son dakika haber! Merzifon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 253 bin 800 lira ceza

Son dakika haber... Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan kişi ile işletmelere 253 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan kişi ile işletmelere 253 bin 800 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, ilçenin işlek yerlerinden Cumhuriyet, Lise, Ulus, Mehmetçik ve Hacırahat caddeleri başta olmak üzere park, otobüs durağı ve pazar yeri gibi alanlarda denetim yaptı.

Son bir aydaki denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 85 kişi ve bir işletmeye 253 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Ekipler, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 iş yeri sahibini de uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan