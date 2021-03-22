Son dakika haber | Merzifon'da engellilere tekerlekli sandalye hediye edildi

Merzifon Bedensel Engelliler Yardımlaşma Derneği aracılığıyla yürüme engelli 6 kişiye medikal malzeme hediye edildi.

Dernek Başkanı Keriman Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarının salgın sürecinde de devam ettiğini söyledi.

Hayırsever vatandaşların desteğiyle engellilere sahip çıkmaya ve destek vermeye devam ettiklerini anlatan Topal, şunları söyledi:

"25 yıl önce kurulan derneğimiz bugüne kadar engelli vatandaşlarımıza binlerce akülü araç, tekerlekli sandalye gibi medikal malzeme desteğinde bulundu. Merzifonlu hayırsever vatandaşlarımız engelli bireylerin ihtiyaçlarını yıllardır karşılıyor. Pandemi sürecinde de dernek üyelerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Beş ihtiyaç sahibi engelli bireyimize tekerlekli sandalye, bir engelli bireyimize de koltuk değneği dağıtımını gerçekleştirdik. Hala da bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

Derneğin bine yakın üyesi bulunduğunu, hayırsever vatandaşların desteğiyle tüm engellilerin yaşamına dokunmaya çalıştıklarını ifade eden Topal, engellilerin yaşamlarını sürdürme ve sosyal hayatta var olabilme mücadelelerinde onlara gereken desteği vermenin toplumsal bir görev olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan