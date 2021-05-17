Son dakika haber: Merzifon'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu
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Son dakika haber: Merzifon'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Son dakika haber: Merzifon'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Mahsen Mahallesi Moral Sokak'ta Barış Çakar'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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