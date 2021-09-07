Son dakika haber | Mersin polisi üniversite okumak için kente gelen öğrencileri otogarda karşılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Mersin polisi üniversite okumak için kente gelen öğrencileri otogarda karşılıyor

Son dakika haber | Mersin polisi üniversite okumak için kente gelen öğrencileri otogarda karşılıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni eğitim öğrenim sezonu için kente gelen öğrencileri otogarda karşılıyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni eğitim öğrenim sezonu için kente gelen öğrencileri otogarda karşılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kent otogarı, üniversite ve tren garında kurdukları stantlarda eğitimlerini almak için kente gelen öğrencileri karşılıyor.

Ekipler, stantlarda, terör örgütlerinin her türlü zararlı faaliyetlerinden uzak tutulması, sosyal ihtiyaçlarının terör örgütleri tarafından istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla öğrencilere bilgilendirme çalışması yaptı.

Polis, ayrıca kente yeni gelen öğrenci ve velilere ikramda bulunuldu, broşür, not defteri ve kalem hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Koparmanın cezası 80 bin lira olan kum zambakları çiçek açtı
Koparmanın cezası 80 bin lira olan kum zambakları çiçek açtı
Çataklı: 'Ağustostaki operasyonlarda terör arananlar listesindeki 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında olduğu 98 terörist etkisiz hale...
Çataklı: "Ağustostaki operasyonlarda terör arananlar listesindeki 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında olduğu 98 terörist etkisiz hale...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Yaşar Güler Tanju Özcan Meral Akşener
Magazin Gülşen Demet Akalın Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Max Meyer Umut Meraş Çağdaş Atan Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber | Mersin polisi üniversite okumak için kente gelen öğrencileri otogarda karşılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 13:08:55. #1.15#

title