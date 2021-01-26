Son dakika haber | Mersin polisi, geçen yıl uyuşturucuyla mücadelede Türkiye birincisi oldu
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Son dakika haber | Mersin polisi, geçen yıl uyuşturucuyla mücadelede Türkiye birincisi oldu

26.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:14
Son dakika haber | Mersin polisi, geçen yıl uyuşturucuyla mücadelede Türkiye birincisi oldu

Gelen son dakika haberine göre Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin, 2020 yılında uyuşturucuyla mücadele başarı sıralamasında Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin, 2020 yılında uyuşturucuyla mücadele başarı sıralamasında Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, 2020'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin faaliyet raporunu basınla paylaştı.

Raporda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl 3 bin 269 operasyon düzenlediği, gözaltına alınan 4 bin 511 zanlıdan 809'unun tutuklandığı belirtildi.

Aynı süreçte 308 kilo 343 gram kokain, 512 kilo 642 gram esrar, 88 kilo 67 gram eroin, 437 bin 500 uyuşturucu hap, 24 kilo 958 gram metamfetamin ve 46 kilo 871 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği duyurulan raporda, "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, nüfusu 1 milyondan fazla olan iller arasında 2017, 2018 ve 2019 yıllarında olduğu gibi uyuşturucuyla mücadele başarı sıralamasında 2020 yılında da Türkiye birincisi oldu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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