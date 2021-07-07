Son dakika haberleri | Mersin merkezli terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Mersin merkezli terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Mersin merkezli iki ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli iki ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Suriye'de terör örgütü saflarında faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Mersin ve Adana'da adreslerini belirlediği 3 zanlıyı düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametinde çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Son dakika haberleri | Mersin merkezli terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Mersin merkezli terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Mersin merkezli terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Mersin merkezli terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

KANLI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ'LI TUTUKLANDI
KANLI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ'LI TUTUKLANDI
Son dakika gündem: İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Son dakika gündem: İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Evlenen arkadaşlarına 50 metre uzunluğunda 5 TL'lik banknot taktılar
Evlenen arkadaşlarına 50 metre uzunluğunda 5 TL'lik banknot taktılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Ahmet Kaya İlyas Tetik
Spor Salih Uçan Metin Oktay Fatih Terim Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Mersin merkezli terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 09:36:35. #1.16#

title