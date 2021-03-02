HDP'nin eski yöneticilerinin de içinde bulduğu 8 kişiye PKK/KCK gözaltısı
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HDP'nin eski yöneticilerinin de içinde bulduğu 8 kişiye PKK/KCK gözaltısı

02.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:54
HDP'nin eski yöneticilerinin de içinde bulduğu 8 kişiye PKK/KCK gözaltısı

Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, HDP'nin eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, HDP'nin eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'de HDP eski parti yöneticileri Z.Ö, A.K, N.E, M.G. ve C.K.'yı gözaltına alırken, partinin eski İl Başkanı M.I.'yı ise Gaziantep'te yakaladı. Ekipler terör bağlantısı bulunan B.Ö.'yü ise Diyarbakır'da gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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