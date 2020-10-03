Mersin Kozmetik Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldı

Mersin'de 6 Ekim'e kadar sürecek Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı törenle açıldı.

Mersin'de 6 Ekim'e kadar sürecek Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı törenle açıldı.

CNR Expo Fuarcılar Genel Müdürü Alkan Usta, Mersin CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki açılış töreninde, fuarda saç, cilt bakımı, bebek kozmetiği ve estetik gibi birçok alandan firmanın yer aldığını söyledi.

Fuarın, firmalar ve sektör temsilcilerini bir araya getirdiği aktaran Usta, "Başta Mersin ve çevre iller olmak üzere, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgelerini de yakından ilgilendiren fuarımız, 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunan Türk güzellik ve kozmetik sektörünün dünyaya açılan kapılarından birisi olacak." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kente daha büyük bir fuar alanı kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Daha fazla yerli ve yabancı katılımcı ile ziyaretçilerimizi ağırlayabileceğimiz, alt ve üstyapısıyla ülkemiz ile dünyanın saygı duyacağı bir fuar alanı yapacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuar Usta, Seçer ve diğer katılımcıların kurdele kesmesiyle ziyarete açıldı.

6 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak fuara yurt içi ve yurt dışından 200'den fazla firma ve temsilcisi katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin