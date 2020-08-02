Son dakika haber | MERSİN Kızkalesi tatilcilerle doldu taştı; sosyal mesafe kuralı unutuldu
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Son dakika haber | MERSİN Kızkalesi tatilcilerle doldu taştı; sosyal mesafe kuralı unutuldu

Son dakika haberi... Kızkalesi tatilcilerle doldu taştı; sosyal mesafe kuralı unutulduMERSİN'in Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi, Kurban Bayramı tatilinde binlerce misafiri ağırladı.

02.08.2020 13:58 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:07

Kızkalesi tatilcilerle doldu taştı; sosyal mesafe kuralı unutuldu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi, Kurban Bayramı tatilinde binlerce misafiri ağırladı. Konaklama tesislerinin yüzde 100 oranında dolması nedeniyle vatandaşlar şezlonglarda sabahladı.

Her yıl binlerce tatilciyi ağırlayan Doğu Akdeniz'in gözde tatil merkezlerinden Kızkalesi, Kurban Bayramı öncesi gelecek misafirler için hazır hale getirildi. Bölgede, konaklama yerlerinin tamamen dolu olması nedeni ile gelen misafirler sokakta kaldı. Bazıları araçlarında geceyi geçirirken, bazı misafirler de plajlarda sabahladı. Yol kenarlarında, ağaç altlarında, duvar diplerinde uygun yer bulanlar geceyi buralarda geçirmek zorunda kaldı.

'DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI'

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, pamdemi nedeniyle bölgede önlemlerini aldıklarını söyledi. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nin önemli bir nokta olduğunu belirten Öztop, "Burada mavi bayraklı plajımız var. Oteller ve işletmelerin doluluk oranı şu anda yüzde 100 oranına ulaştı. Bu doluluk oranını bayram sonrasında da yüksek oranda tutmaya çalışacağız. Kızkalesi misafirlerini ağırlamaya hazır. Buradan herkesi Kızkalesi'ne davet ediyorum. Gelen misafirlerimiz koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere uysun ve dönüş yolunda trafik kurallarına lütfen uysun" dedi.

'BAYRAM SONRASINDA DA YOĞUNLUK BEKLİYORUZ'

Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale de, bayram dolayısıyla yoğun bir kalabalığın olduğunu söyledi. Tesislerin ve ikincil konutların tamamen dolduğunu belirten Kale, "Rezervasyon yaptırmayıp da Kızkalesi'ne gelen vatandaşlarımız, belediyemizin sahildeki şezlonglarında sabahlamak zorunda kalıyorlar. Bu yoğunluğun bayram sonrasında da olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALI UNUTULDU

Kurban Bayramı dolayısıyla dolup taşan plajda koronavirüs önlemleri ise hiçe sayıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmeyen plajda, 1 buçuk metre mesafe konulan şezlongların misafirler tarafından birbirine yaklaştırılması ise dikkat çekti.

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Son dakika haber | MERSİN Kızkalesi tatilcilerle doldu taştı; sosyal mesafe kuralı unutuldu

Kaynak: DHA

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