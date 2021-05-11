Son dakika haber! Mersin'in Silifke ilçesinde, jandarma sokak hayvanlarını besledi
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Son dakika haber! Mersin'in Silifke ilçesinde, jandarma sokak hayvanlarını besledi

Son dakika haber! Mersin'in Silifke ilçesinde, jandarma sokak hayvanlarını besledi
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Silifke ilçesinde, jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi tarafından sokak hayvanlarının beslenebilmesi için Silifke ilçesinde ormanlık alanlar ile ilçedeki farklı noktalara mama, yem ve su konuldu.

Jandarma ekipleri karşılaştıkları sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi, onlara şefkat gösterdi.

Sokak hayvanlarına su ve mama verilmeye devam edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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