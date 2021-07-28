MERSİN'İN 2 İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

MERSİN'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıkarken, havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı.

MERSİN'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıkarken, havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı.

Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik ve Bozyazı ilçesinin Kötekler mahallelerindeki ormanlık alanlarda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine söndürme helikopteri, arazöz ve iş makineleri ile bölgeye yönlendirilen orman işçileri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları, havadan ve karadan sürüyor.

PEMBECİK'TE 3 GÜNDE 1500 HEKTAR ALAN YANMIŞTI

Öte yandan Aydıncık'ın Pembecik Mahallesi'nde 15 Temmuz'da çıkan orman yangını, 3 günde söndürülmüş, 1500 hektara yakın alan zarar görmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı