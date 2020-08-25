Son dakika haber! Mersin'e şehit ateşi düştü Bir son dakika haberine göre HAKKARİ Şemdinli'de alarm tatbikatı uygulaması sırasında dengesini kaybedip, kayalıklardan düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım'ın (27) Mersin'de yaşayan ailesine acı haber verildi.

HAKKARİ Şemdinli'de alarm tatbikatı uygulaması sırasında dengesini kaybedip, kayalıklardan düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım'ın (27) Mersin'de yaşayan ailesine acı haber verildi.

Hakkari Şemdinli'deki üs bölgesinde, alarm tatbikatı uygulaması sırasında dengesini kaybedip, kayalıklardan düşmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım, helikopterle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Mesut Yıldırım'ın Mersin merkez Toroslar ilçesinde yaşayan ailesine acı haber, askeri ve mülki yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Duran Yıldırım ve annesi Eşe Yıldırım'ın evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Mesut Yıldırım'ın babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaynak: DHA