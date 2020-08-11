Son dakika haber: Mersin'den terör örgütüne katılmak üzere Suriye'ye giden 3 şüpheli Hatay'da yakalandı
Gelen son dakika haberine göre Mersin'den terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) katılmak üzere Suriye'ye giden 3 şüpheli Hatay'da yakalandı.
11.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:58
Mersin'den terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) katılmak üzere Suriye'ye giden 3 şüpheli Hatay'da yakalandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmada,
Suriye'de HTŞ silahlı terör örgütüne katılmak için Mersin'den hareket eden 3 şüpheli, sınırı geçmek üzereyken Hatay'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN
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Kaynak: İHA