Son dakika haber: Mersin'deki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde sezon kazıları sona erdi

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'de, milattan sonra 2'nci ve 3'üncü yüzyılların önemli limanlarından Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki sezon kazıları tamamlandı.

Mezitli ilçesindeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde sürdürülen bu yılki çalışmalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığındaki 12 kişilik ekip tarafından yürütüldü.

Bu yıl Helenistik Dönem'in ünlü gök bilimcisi ve şairi Aratos'un anıt mezarının arkeolojik olarak ortaya çıkarıldığı antik kentteki sezon kazıları sona erdi.

Kazı başkanı Prof. Dr. Yağcı, AA muhabirine, yaklaşık 2,5 ay süren çalışmaların ardından 2021 kazı sezonunu tamamladıklarını söyledi.

Kazı sonrası çalışmaların devam ettiğini belirten Yağcı şunları kaydetti:

"Çizim ve restorasyona yönelik çalışmalarımız sürecek. Bu yılki çalışmaların odak noktası, anıt mezarımızın ortasındaki taşlar ve blokların alınmasıyla bunların istiflenerek hazır hale getirilmesiydi, bunu tamamladık. Bunun yanı sıra anıt yapının mimari ayrıntıları üzerine çalışmalar yaptık. Anıt mezarın 'dromus'unu (dar ve uzun geçit) bulduk. Arkeolojik olarak kanıtlandı, burası anıt bir mezar. Gerçekten boyutlarına göre devasa bir yapıya sahip."

Yağcı gelecek yıl kazı çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.