Son dakika haber... Mersin'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı
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Son dakika haber... Mersin'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Son dakika haber... Mersin'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Aydıncık ilçesindeki ormanlık alanda 15 Temmuz'da çıkan yangın, yaklaşık 50 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmış, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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