Son dakika haber! Mersin'deki organize suç örgütü operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi
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Son dakika haber! Mersin'deki organize suç örgütü operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Mersin'deki organize suç örgütü operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi Yağma, silahlı tehdit, tefecilik ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi Mersin'de organize suç örgütüne yönelik...

Mersin'deki organize suç örgütü operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

Yağma, silahlı tehdit, tefecilik ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

MERSİN - Mersin'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, silahlı tehdit, tefecilik ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu yağma, silahlı tehdit, tefecilik ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 av tüfeği, 161 adet mermi, 5 adet av tüfeği kartuşu, 19 gram esrar, 24 adet kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 kelepçe, 1 laptop ve 24 bin lira para ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü, emniyet müdürlüğünde ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, O.S., H.K., F.S., R.T., R.T., U.T., Ö.E., H.Y.Ç., A.K., A.A., A.K., E.B. ile Y.Ş. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şahısların ayrıca önceki yıllarda diğer suç örgütleriyle rant yüzünden silahlı çatışmalara girdikleri, birçok yaralamalı ve ölümlü kavgalarda yer aldıkları da öğrenildi.

Son dakika haber! Mersin'deki organize suç örgütü operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Mersin'deki organize suç örgütü operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Mersin'deki organize suç örgütü operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Mersin'deki organize suç örgütü operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü

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