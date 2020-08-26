Son dakika haber | Mersin'deki kaza sonrası hastanede şehit olan er Cihat Şengil son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberlerine göre Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastane şehit olan er Cihat Şengil'in cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastane şehit olan er Cihat Şengil'in cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Şengil'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlarında taşınarak Reşadiye Camisi bahçesine getirildi. Bu sırada şehidin babası Adem, annesi Neriman, eşi Şeyda ve 3 yaşındaki kızı Ecrin Nisa Şengil, kendileri için ayrılan alana geçti. Bir süre sonra şehidin tabutunun yanına gelen yakınları, göz yaşlarına hakim olamadı. Törende, Şeyda Şengil'in, eşine ait askeri kamuflajı giydiği görüldü. Kızı Ecrin Nisa Şengil ise tabutun önüne gelerek asker selamı verdi. Şehidin naaşı, yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Arslan, askeri ve mülki erkanın katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına konuldu. Cihat Şengil'in cenazesi, askeri törenin tamamlanmasını müteakip Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliğine götürülerek defnedildi. Kaynak: AA