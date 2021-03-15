Son dakika haber: Yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlıları güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı

Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Toroslar ilçesinde, 5 yayla evinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, 320 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek jandarma tarafından yakalandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, 5 yayla evinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, 320 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçenin yüksek kesimlerindeki Gözne Mahallesi'nde son dönemde 5 yayla evinin pencere ve kapılarının kırılıp adreslerdeki elektronik eşyalar, ev araç ve gereçler ile yiyeceklerin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının beyanlarını dinleyen JASAT ekipleri, çeşitli güvenlik kameralarına ait 320 saatlik görüntüleri inceleyip 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Bölgede yapılan araştırmalarda, evlerden çalışan malzemelerin metruk bir binadaki baraka içerisinde depolandığı tespit edildi.

Ekipler, 3 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı baskınla zanlıları gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgusunda suçlarını itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlıların hırsızlık yapılan evlerin çevresinde bir otomobille dolaştıkları, olayların ardından gittikleri bir benzin istasyonunda alışveriş yaptıkları anlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci