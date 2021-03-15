Son dakika haber: Yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlıları güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlıları güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı

15.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:39

Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Toroslar ilçesinde, 5 yayla evinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, 320 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek jandarma tarafından yakalandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, 5 yayla evinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, 320 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçenin yüksek kesimlerindeki Gözne Mahallesi'nde son dönemde 5 yayla evinin pencere ve kapılarının kırılıp adreslerdeki elektronik eşyalar, ev araç ve gereçler ile yiyeceklerin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının beyanlarını dinleyen JASAT ekipleri, çeşitli güvenlik kameralarına ait 320 saatlik görüntüleri inceleyip 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Bölgede yapılan araştırmalarda, evlerden çalışan malzemelerin metruk bir binadaki baraka içerisinde depolandığı tespit edildi.

Ekipler, 3 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı baskınla zanlıları gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgusunda suçlarını itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlıların hırsızlık yapılan evlerin çevresinde bir otomobille dolaştıkları, olayların ardından gittikleri bir benzin istasyonunda alışveriş yaptıkları anlar yer alıyor.

Son dakika haber: Yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlıları güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı
Son dakika haber: Yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlıları güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı
Son dakika haber: Yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlıları güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı
Son dakika haber: Yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlıları güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Ersun Yanal Bülent Uygun Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlıları güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 10:41:13. #1.14#
title