Son dakika haber! Mersin'de yangından kurtarılan kaplumbağa doğaya salındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Mersin'de yangından kurtarılan kaplumbağa doğaya salındı

05.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:02
Son dakika haber! Mersin'de yangından kurtarılan kaplumbağa doğaya salındı

Son dakika gündem haberi... Mersin'in Erdemli ilçesindeki çalılık yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki çalılık yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı.

Kocahasanlı Mahallesi Çatırık mevkisindeki çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Erdemli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bir itfaiye eri, yangına müdahale sırasında alevlerin arasında bir kaplumbağa olduğunu fark etti. İtfaiye erinin yaralanmadan kurtardığı kaplumbağa doğaya salındı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Mustafa Şentop Erkan Kandemir Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şehrazat Reis Çelik Ercan Kesal Seren Serengil
Spor Samatta Tisserand Rıza Çalımbay Steven Gerrard Vincent Aboubakar
Daha Fazla Rusya Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Mersin'de yangından kurtarılan kaplumbağa doğaya salındı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 16:02:28. #1.14#
title