Son dakika haber... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı
Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla "Güz Güneşi-33" adlı operasyonda dün gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma ekiplerince dün Yenice Mahallesi'nde "Güz Güneşi-33" adı verilen operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmış, 1475 gram sentetik uyuşturucu, 900 gram esrar, 200 gram metamfetamin ve 25 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri