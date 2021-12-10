Son dakika haber... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı

Son dakika haber... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla "Güz Güneşi-33" adlı operasyonda dün gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince dün Yenice Mahallesi'nde "Güz Güneşi-33" adı verilen operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmış, 1475 gram sentetik uyuşturucu, 900 gram esrar, 200 gram metamfetamin ve 25 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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