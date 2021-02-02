Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı

02.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:43

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 3 aylık teknik takibin ardından belirlenen adreslere düzenlendiği eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde, bir miktar esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ve 900 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Didem Kınalı Yıldız Tilbe
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 10:43:38. #1.14#
title