Son dakika haber... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı Son dakika habere göre Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Atakent Mahallesi'nde bir şüphelinin otomobilinde uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği bulundurduğu bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda şüphelinin otomobilinde bir miktar esrar, 19 uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaynak: AA