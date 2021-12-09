Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilenlere yönelik Yenice Mahallesi'nde "Güz Güneşi-33" adı verilen operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Adreslerde 1475 gram sentetik uyuşturucu, 900 gram esrar, 200 gram metamfetamin ve 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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