Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı oldukları öne sürülen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 1 kilo 451 gram sentetik uyuşturucu, 9,35 gram esrar, ikişer ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile bunlara ait mermi ve fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

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AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri

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