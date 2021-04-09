Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakent Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 40 gram uyuşturucu ele geçiren ekipler, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya