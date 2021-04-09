Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakent Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 40 gram uyuşturucu ele geçiren ekipler, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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