Son dakika haber | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

21.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:13
Son dakika haber | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, fiziki takibe aldıkları S.B'yi Say Mahallesi'nde O.S. ve Ş.D'ye uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin üzerinde bir miktar bonzai ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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