Son dakika haber | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
21.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:13
Son dakika haberleri... Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, fiziki takibe aldıkları S.B'yi Say Mahallesi'nde O.S. ve Ş.D'ye uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin üzerinde bir miktar bonzai ile uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya