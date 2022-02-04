Son dakika haber | MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 4 GÖZALTI

MERSİN'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik, eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında, Akdeniz İlçesinde 5 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4 paket halinde 59 gram esrar, 3 sentetik ecza, 7 tabanca fişeği ve 1 kalem görünümlü silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y., M.A., E.K. ve R.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.