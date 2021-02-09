Son dakika haber | Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haber | Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

09.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:34
Son dakika haber | Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika gündem haberi: Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Silifke Atatürk Bulvarı'nda bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, bir miktar uyuşturucu geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla A.B. ve V.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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