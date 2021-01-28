Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonu : 2 gözaltı
28.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:38
Son dakika haberleri... Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldıkları ihbar üzerine U.Y'yi Say Mahallesi'nde M.Ç'ye uyuşturucu satarken yakaladı.
U.Y'nin evinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılar emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya