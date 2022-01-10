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Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Mersin'in Tarsus ilçesinde 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, son 1 hafta içerisinde 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 222 gram metamfetamin, 34 gram kubar esrar, 47 adet sentetik hap, 53 gram eroin ve uyuşturucu madde ölçümünde kullanıldığı değerlendirilen 2 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 40 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

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