Son dakika haber! Mersin'de uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı
Son dakika gündem haberi... Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Silifke ve Bozyazı ilçelerinde operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 169 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap ile 35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat