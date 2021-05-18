Son dakika haber! Mersin'de uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı
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Son dakika haber! Mersin'de uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı

Son dakika haber! Mersin'de uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Silifke ve Bozyazı ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 169 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap ile 35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber! Mersin'de uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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