Son dakika haber: Mersin'de uçuruma yuvarlanan tankerin şoförü hayatını kaybetti
Son dakika haberler... Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde uçuruma yuvarlanan tankerin şoförü yaşamını yitirdi.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde uçuruma yuvarlanan tankerin şoförü yaşamını yitirdi.
Ahmet Teke yönetimindeki tanker, Belçınar Mahallesi'nde yol kenarındaki bariyerlere çarparak uçuruma yuvarlandı.
Kazada araçta sıkışan şoför Teke olay yerinde hayatını kaybetti.
Teke'nin cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt