Son dakika haber | Mersin'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika gündem haberi... Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
17.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:43
Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.C. idaresindeki 33 TT 534 plakalı otomobil Tarsus Adliyesi civarında park halindeki 34 EZ 9395 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücü İ.C. ve otomobildeki bir kadın yaralandı.
Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kaynak: AA