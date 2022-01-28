Son dakika haber... Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haber... Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Son dakika haber... Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Mersin'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü YPG/ Pkk'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, YPG/PKK'nın kırsal kadrosu ile bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı, adreslerde bulunan dijital malzeme ve dokümana el koydu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Mersin, Terör, PKK, YPG, Güncel, Haber

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