Son dakika haber: Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü adına faaliyette bulundukları, PKK propagandası yaptıkları ve örgütsel eylemlere katıldıkları belirlenen B.E, C.Y, S.B, Y.N. ve Z.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde dijital malzemeler ele geçirildi.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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