MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU; 2 GÖZALTI - Haberler
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MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU; 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'e eylemsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere yurt dışından gelerek terör örgütü PKKYPG'li Z.K. ile ona yardım eden A.G. kaldıkları hücre evine yapılan baskınlara yakalandı.

MERSİN (DHA) - MERSİN'e eylemsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere yurt dışından gelerek terör örgütü PKK Ypg'li Z.K. ile ona yardım eden A.G. kaldıkları hücre evine yapılan baskınlara yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK Ypg'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine planlı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında PKK Ypg terör örgütünün kamplarında eğitim alan ve Yunanistan üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye giren Z.K'nin, Mersin'de eylemsel faaliyetler gerçekleştireceği bilgisini alan ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda Z.K. ile ona yardım eden A.G. kaldıkları hücre evinde bulunduğu sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Örgüt mensupları sorgulanmak üzere Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken operasyonla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU; 2 GÖZALTI

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU; 2 GÖZALTI

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU; 2 GÖZALTI

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU; 2 GÖZALTI

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU; 2 GÖZALTI

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU; 2 GÖZALTI

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU; 2 GÖZALTI

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