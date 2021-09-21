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Son dakika haber! Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 40 parça eşyanın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 40 parça eşyanın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülek Mahallesi'nde tarihi eser satmak için müşteri aradığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin operasyonunda gözaltına alınan zanlının aracında, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 40 parça sikke ve obje bulundu.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eserler, incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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