Son dakika haber: Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber: Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Son dakika haber: Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler... Mersin'de 20 ruhsatsız tabanca ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de 20 ruhsatsız tabanca ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde silah kaçakçılığı zanlılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, bir araçta yapılan aramada 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, M.S. (50) ve G.Y. (58) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Son 6 ayda ruhsatsız 499 tabanca ve 247 tüfek bulundu

Ekipler, sabah saatlerinde de İsmet İnönü Bulvarı'nda uygulama yaptı.

Uygulamada durdurulan bir araçta ruhsatsız silah ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Öte yandan, polis ekiplerinin son 6 ayda, kent genelinde ruhsatsız 499 tabanca ve 247 tüfek ele geçirdiği bildirildi.

Son dakika haber: Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

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