Son dakika haber: Mersin'de sahte para operasyonu

Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Silifke ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede ellerindeki sahte paraları piyasa sürmek isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda C.N. ve S.N.R. gözaltına alındı.

Operasyonda 2 bin 200 lira sahte para ile şüphelilerin sahte para alışverişinden para üstü olarak aldıkları belirlenen 2 bin 875 lirayı ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya