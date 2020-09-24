Son dakika haber: Mersin'de sahte para operasyonu
24.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:58
Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Silifke ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Silifke Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede ellerindeki sahte paraları piyasa sürmek isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda C.N. ve S.N.R. gözaltına alındı.
Operasyonda 2 bin 200 lira sahte para ile şüphelilerin sahte para alışverişinden para üstü olarak aldıkları belirlenen 2 bin 875 lirayı ele geçirdi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya