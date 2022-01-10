Son dakika haber: Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Mersin'in Anamur ilçesinde sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden baba ile üvey oğlu tutuklandı.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden baba ile üvey oğlu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.

Adresteki aramada, 94 şişe sahte içki, 12,5 litre etil alkol, 10 litre rakı, 32 aroma kiti, 16 anason kiti, 103 boş içki şişesi ile içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Polis, B.E, karısı E.E. ve üvey oğlu B.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan baba ile üvey oğlu, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akçakale şehidinin acılı babasından ağlatan konuşma: Onu ancak hain pusularla tabuta koyabilirlerdi

Akçakale şehidinin acılı babasından ağlatan konuşma: Onu ancak hain pusularla tabuta koyabilirlerdi

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title