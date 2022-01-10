Son dakika haber: Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden baba ile üvey oğlu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.

Adresteki aramada, 94 şişe sahte içki, 12,5 litre etil alkol, 10 litre rakı, 32 aroma kiti, 16 anason kiti, 103 boş içki şişesi ile içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Polis, B.E, karısı E.E. ve üvey oğlu B.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan baba ile üvey oğlu, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

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