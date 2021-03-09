Son dakika haber... Mersin'de sahte içki operasyonuna 2 gözaltı

MERSİN'de sahte içki imal eden ve satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki imalatı ve satışının önlenmesi amacıyla başlatılan araştırmalar sonucunda Gülnar ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesi'nde 1 kişinin evinde sahte içki ürettiği saptandı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda evde satışa hazır 316 litre şarap, 30 litre rakı ile sahte içki yapımında kullanılan 1 damıtma mekanizması ele geçirdi, ev sahibi gözaltına alındı.Merkez Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki bir eve yapılan operasyonda da satışa hazır 28 litre sahte içki ve 58 litre metil alkol ele geçirildi. Soruşturmanın tamamlanmasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN