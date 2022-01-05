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Son dakika haber: MERSİN'DE PKKKCK OPERASYONU 1 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MERSİN'de PKKKCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltın alındı.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de PKKKCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltın alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKKKCK silahlı terör örgütüne üye olduğu belirlenen 1 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Akdeniz ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere Jandarma tarafından el konulurken yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Son dakika haber: MERSİN'DE PKKKCK OPERASYONU 1 GÖZALTI

Son dakika haber: MERSİN'DE PKKKCK OPERASYONU 1 GÖZALTI

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